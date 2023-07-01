لأول مرة منذ 12 سنة.. سوريا تستضيف بطولة قارية كبيرة

أعلن الاتحاد السوري لكرة السلة، اليوم السبت، موافقة الاتحاد الدولي للعبة منح بلاده حق استضافة التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، لأول مرة بعد 12 عامًا على استضافة الجمهورية العربية لبطولة دولية.

وأوقعت قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 منتخب سوريا في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات السعودية وكازاخستان وإندونيسيا والهند، ومن المقرر إقامة التصفيات في الفترة بين 12 و20 أغسطس المقبل.

توزيع المنتخبات الآسيوية على 5 مجموعات

ووزعت المنتخبات الآسيوية على 5 مجموعات، بحيث يتأهل منتخب واحد في ختام التصفيات إلى أولمبياد باريس 2024، في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.

وتًعد هذه هي المرة الأولى منذ بداية الأزمة السورية قبل ما يقرب من 12 سنة، التي تستضيف فيها الجمهورية العربية السورية بطولة دولية كبيرة بهذا الحجم.

أهمية استضافة سوريا للتصفيات القارية

وأكد رئيس الاتحاد السوري لكرة السلة، طريف قوطرش، في تصريحات لوكالة «فرانس برس» على أهمية استضافة سوريا للتصفيات القارية، وقال إنها «مسألة مهمة جداً استضافتنا لأول مرة لتصفيات أولمبية، بعد انقطاع كبير عن المشاركات الخارجية».

وأضاف رئيس الاتحاد السوري أن التصفيات ستُقام في مدينة دمشق حصراً، بناءً على طلب من الاتحاد الآسيوي، واختتم تصريحاته بقوله: «نسعى لظهور منتخبنا بشكل جيد».