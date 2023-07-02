أصغر جزارة في سوهاج تطرح مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة: الكيلو بـ260 جنيها

أطلق جزار في محافظة سوهاج مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة خلال فترة عيد الأضحى وحتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بعدما اقترحت عليه حفيدته التي تعمل معه هذه الفكرة لرفع العبء عن المواطنين في هذه الأيام المباركة.

واقترحت الطالبة آية هلال عبد الصبور، والتي تعمل في مجال الجزارة مع جدها عبد الصبور هلال، في قرية الشيخ زين الدين بمركز طهطا، إطلاق المبادرة، للتيسير على المواطنين خلال فترة العيد، وهو ما لاقى استجابة سريعة، حسبما قالت لـ«الوطن».

مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة

وبحسب «آية»، يتم الحصول على رؤوس الماشية من «حوش المواشي» الخاص بعائلتها، لتبيع كيلو اللحوم خلال أسبوع عيد الأضحى المبارك بـ260 جنيها، حيث تم ذبح أكثر من 17 عجلا حتى الآن، إضافة إلى الخراف والماعز، مضيفة «الذبح والبيع أمام الجميع، حتى يتأكد الجميع أن اللحوم طازجة».

مسيرة احتفالية بالذبائح

وذكرت «آية»، أنه يتم السير بالذبائح بشوارع القرية في زفة بالطبل البلدي والدفوف، ويرقص أمامها والدها بالعصا، فيما يُعرف بـ«التعقيب»، فيما ينطلق الأطفال خلف الذبائح مهللين في مسيرة من الحوش تجوب القرية، ثم تعود إلى الحوش مرة أخرى للذبح.

عادة قديمة خلال فترات الأعياد

وذكر عبد الصبور هلال، جزار، لـ«الوطن»، أن عادة الاحتفال بذبائح العيد قديمة ومتوارثة بقرى المحافطة، وكان يفعلها أجداده وجميع جزاري المركز، إذ يتم تزيين المواشي بالورود والأقمشة الملونة ويسير أمامها رجال بالطبل البلدي وخلفها الأطفال مرددين «من ده بكرة بكام؟»، ما يضيف بهجة للعيد، وفي نفس الوقت إخبار أهالي القرية بمبادرة تخفيض السعر ليستطيع المواطنون تحديد احتياجاتهم مسبقا قبل الذبح.