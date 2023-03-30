مبادرة لبيع اللحوم البلدي بـ170 جنيها للكيلو في بنها «صور»

انطلقت صباح اليوم فعاليات مبادرة محاربة الغلاء لبيع اللحوم البلدية بسعر 170 جنيها للكيل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وتعليمات المحاسب محمد عبد الحميد مرعى رئيس مدينة ومركز بنها.

ذبح 2 عجل ضمن مبادرة اللحوم المخفضة

حيث قامت جمعية أحباب الصحابة الخيرية بمنطقة اتريب وعزبة المربع ببنها بذبح 2 عجل بلدى اليوم الخميس وبيع اللحوم بأسعار تتناسب مع المواطن البسيط .

رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط

وقال الدكتور محمود صبحى زايد رئيس الجمعية لـ«الوطن» إنه تم إطلاق المبادرة تماشيا مع توجهات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط وبيع السلع بأسعار تتناسب مع ظروفه حيث تم شراء عجلين وبيعهم بمشاركة فريق من المتطوعين وسط حالة من الرضا من المواطنين.

وأضاف خالد أبو حسن الأمين العام للجمعية أن المبادرة مستمرة حتى آخر أيام شهر رمضان المبارك في إطار تأكيدات الرئيس وتوجهات الحكومة لمساعدة المواطنين البسطاء مشيرا أن هناك إقبالا من المواطنين على المشاركة في المبادرة حيث تقوم المبادرة على التكاتف بين المواطنين لمواجهة الأسعار وتهدف المبادرة إلى التخفيف عن أهالي القرية وتقديم اللحوم بأسعار مخفضة تصل إلى 70 جنيها بين لحوم المبادرة ومحلات الجزارة وبذلك يصل سعر الكيلو إلى 170جنيها حيث يتم ذبح العجول في المجزر وفقا للإجراءات المتبعة وضمانا لسلامة اللحوم ويجري ذبح عجلين في اليوم الواحد لتلبية متطلبات الأهالي.