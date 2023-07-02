احتفالا بذكرى 30 يونيو.. محافظ الغربية يكرم 63 من أسر الشهداء

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية 63 أسرة من أسر شهداء الواجب الوطني من الجيش والشرطة، وذلك في احتفالية كبرى نظمها نادي سبورتنج كاسل.

ثورة أخرجت مصر من نفق مظلم

وفي كلمته أكد محافظ الغربية أننا نحتفل اليوم بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، تلك الثورة العظيمة التي أخرجت مصر من النفق المظلم، واستعادتها ممن حاولوا اختطافها، وكان ثمن ذلك هو دماء وأرواح شهدائنا، فتحية إجلال وتقدير وإعزاز لكل بطل من أبناء جيشنا العظيم وشرطتنا الباسلة.

بناء الجمهورية الجديدة

كما وجه رحمي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي قاد مصر، وتحمل المسئولية في وقت صعب، واستطاع بناء الجمهورية الجديدة التي ننعم فيها اليوم بالأمن والأمان، واستعادت فيها مصر مكانتها، ومستمرون تحت قيادته الحكيمة في معركة البناء والتنمية.

واختتم المحافظ كلمته بتوجيه الشكر لنادي سبورتنج كاسل على هذا الاحتفال، كما وجه التهنئة لجميع الحاضرين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعقب كلمته حرص رحمي على اصطحاب الأطفال للمنطقة الترفيهية وتسليمهم الهدايا.