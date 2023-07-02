رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

احتفالا بذكرى 30 يونيو.. محافظ الغربية يكرم 63 من أسر الشهداء

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
02:52 ص | الأحد 02 يوليو 2023
لدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

لدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية 63 أسرة من أسر شهداء الواجب الوطني من الجيش والشرطة، وذلك في احتفالية كبرى نظمها نادي سبورتنج كاسل.

ثورة أخرجت مصر من نفق مظلم 

وفي كلمته أكد محافظ الغربية أننا نحتفل اليوم بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، تلك الثورة العظيمة التي أخرجت مصر من النفق المظلم، واستعادتها ممن حاولوا اختطافها، وكان ثمن ذلك هو دماء وأرواح شهدائنا، فتحية إجلال وتقدير وإعزاز لكل بطل من أبناء جيشنا العظيم وشرطتنا الباسلة. 

بناء الجمهورية الجديدة 

كما وجه رحمي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي قاد مصر، وتحمل المسئولية في وقت صعب، واستطاع بناء الجمهورية الجديدة التي ننعم فيها اليوم بالأمن والأمان، واستعادت فيها مصر مكانتها، ومستمرون تحت قيادته الحكيمة في معركة البناء والتنمية. 

واختتم المحافظ كلمته بتوجيه الشكر لنادي سبورتنج كاسل على هذا الاحتفال، كما وجه التهنئة لجميع الحاضرين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعقب كلمته حرص رحمي على اصطحاب الأطفال للمنطقة الترفيهية وتسليمهم الهدايا. 

 

اقرأ المزيد:

رئيس «المصرف المتحد»: ثورة 30 يونيو أعادت تأسيس الجمهورية الجديدة على قواعد تنظيمية

«القومي لحقوق الإنسان»: ثورة 30 يونيو أفرزت أول دستور يعترف بحقوق الإنسان

رئيس هيئة قناة السويس: ثورة 30 يونيو مفتاح للمشروعات الكبرى

حسام الخولي: ثورة 30 يونيو أنهت حلم هجرة المصريين من بلادهم بسبب الإخوان

لبني عسل: ثورة 30 يونيو قضت على مخطط جماعة الإخوان ضد المنطقة بالكامل
بقلم رفيق محمد ناصف وعاصم هشام