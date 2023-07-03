تفاصيل وفاة 4 حجاج من المنوفية أثناء أداء المناسك.. «كانوا بيتمنوها»

خيمت حالة من الحزن على أهالي المنوفية، بعد وفاة 4 حجاج من أبناء المحافظة أثناء أداء المناسك في الأراضي المقدسة، واستقبل ذويهم خبر وفاتهم بحالة من الحزن الممزوج بالفرحة لحُسن الخاتمة، وأقاموا العزاء لهم في القرى التابعين لها.

تفاصيل وفاة حجاج من المنوفية أثناء أداء المناسك

أولى الحالات التي توفيت أثناء الحج، هو الحاج جمال عمارة الذي توفي فور وصوله لأداء المناسك في المملكة العربية السعودية، وأقيمت صلاة الجنازة عليه في الحرم المكي وتم دفنه في مقابر بين جبل عرفات والحرم، وهو ما أكده ابنه أحمد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كما أقامت أسرته عزاء له في مسقط رأسه بقرية كفر العرب بمركز تلا.

وفاة سيدة من المنوفية أثناء رمي الجمرات في المنوفية

وثاني الحالات التي توفيت من أبناء محافظة المنوفية، أثناء أداء مناسك الحج، كانت الحاجة فريال عمر والتي استقبلت أسرتها في مركز قويسنا بحالة من الحزن الممزوجة بالفرح لحسن خاتمتها التي كانت تتمناها طوال عمرها، وكشف ابن أخيها إسلام في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها توفيت عند رمي الجمرات، مشيراً إلى أنها قدمت أكثر من مرة للسفر لأداء المناسك ولكن الله وفقها في الحج هذا العام.

وكان الحاج محمد راشد، ثالث أبناء محافظة المنوفية المتوفين أثناء أداء مناسك الحج هذا العام، والذي توفي أثناء جلوسه للاستراحة أثناء الحج تحت شجرة وتفاجأ الجميع بوفاته، وفق رواية ابنه «مصطفى» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مشيرًا إلى أنه كان خدومًا ومحبوبًا من الجميع وكان صاحب رأي في قريته ويصلح بين الناس في الجلسات العرفية وكان يتمنى هذه الخاتمة.

وفيات المنوفية أثناء موسم الحج هذا العام

وكان آخر المواطنين الذين لقوا الله أثناء مناسك الحج من أبناء المنوفية، هو الحاج محمد داود والذي توفي بعد أداء الوقوف بعرفات ورمي الجمرات، وأشار ابنه إسلام في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه كان حفاظاً لكتاب الله تعالى، وكان يعمل تاجر غلال، واستقبلت أسرته المعزيين في مسقط رأسه بمركز منوف وسط حالة من الحزن.