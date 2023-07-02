محافظ أسيوط يوقع 13 عقدا جديدا لتقنين أوضاع أراضي الدولة

وقّع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط 13 عقدًا جديدًا لتقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، بعد استيفاء كل المعايير والشروط والموافقات النهائية من كل الجهات المعنية، ليصل إجمالي العقود التي تم اعتمادها حتى الآن إلى 1950 عقدًا.

تقنين أراضي أملاك الدولة

وأكد اللواء عصام سعد، أن المحافظة تولي اهتماماً خاصاً بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، من خلال منظومة عمل وخطة وبرنامج زمني محدد، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على هيبة الدولة وتنفيذ قرارات الإزالة لمن لم يتقدم بطلبات تقنين.

تذليل العقبات

وأشار المحافظ إلى متابعته المستمرة لملف التقنين للعمل على تذليل أي عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات، حفاظا على المال العام، وذلك من خلال تسريع الإجراءات وتكثيف عمل اللجان المختصة.

استرداد حقوق الدولة

وشدد محافظ أسيوط على تسهيل الإجراءات للمواطنين المتقدمين للتقنين وتسريع وتيرة العمل، مشيراً إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها عازمة على استرداد حقوق الدولة والتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون.