ترامب يستعرض شعبيته في منطقة خصومه.. صحيفة أمريكية: يكرر سيناريو انتخابات 2016

بنى دونالد ترامب حملته الانتخابية عام 2016، على القدرة على حشد المؤيدين في الساحات والميادين، وفي أول تجمع جماهيري له في بداية استعداده لانتخابات عام 2024، استطاع الاستيلاء على مدينة صغيرة انتخابيا.

وبحسب صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، استولى ترامب على الشارع الرئيسي فيما يشبه موقع تصوير سينمائي في بلدة يبلغ عدد سكانها 3300 نسمة في ولاية ساوث كارولينا يوم أمس، وقدم ترامب عرضًا للقوة ليس فقط في معقله في الولايات التي يغلب عليها الطابع الريفي، ولكن في ولاية لا يزال مسيطرًا فيها من الناحية الجماهيرية.

ترامب يقتحم موطنًا لمنافسيه الجمهوريين

وتابعت الصحيفة الأمريكية، أنَّه أمام حشد من المسؤولين المحليين والجمهور الذي يقدر عددهم بنحو 50 ألفًا، اقتحم ترامب منطقة تعد موطن لاثنين من خصومه الأساسيين، نيكي هالي والسناتور تيم سكوت، وكان حجم جمهور ترامب، وحماسته، يعد علامة شؤم ليس فقط بالنسبة لهم ولكن لحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس أكبر منافس لترامب، إذ يحاول ديسانتيس يائسًا الفوز بجزء من قاعدة ترامب الانتخابية في هذه اللعبة الأولى من نوعها.

وأشارت الصحيفة إلى أنَّه في الأجواء تشبه الحفلات الموسيقية، وقف الآلاف لساعات وسقط العشرات من المرض بسبب حرارة يوليو، ظهر ترامب مرة أخرى ليضيق المجال أمام منافسيه، وقال ترامب للجمهور مصحوبا بإحدى المقطوعات الموسيقية: «لقد بنى هذا البلد وطنيون يعملون بجد مثلكم، والوطنيون المجتهدون مثلكم هم من سينقذون بلادنا».

وتابع ترامب: «انتخابات 2024 هي معركتنا الأخيرة، وتحت قيادتنا ، لن يصبح هؤلاء الرجال والنساء منسيون بعد الآن».

توافد الناس من المقاطعات المجاورة والولايات الأخرى

وأشارت الصحيفة، إلى توافد الناس من المقاطعات المجاورة ومن الولايات الأخرى لإلقاء نظرة على الرئيس السابق الذي وجهت إليه اتهامات جنائية، والذي أدى وجوده في المدينة التي تبلغ مساحتها 3 أميال مربعة إلى إغلاق الشركات وتسبب في إجهاد مواردها، بينما استغل ترامب مهرجان عيد الاستقلال السنوي المخطط له منذ فترة طويلة في المدينة، وأعلن عن هذا التجمع قبل أسبوعين بعد أن أقنع فريق ترامب، بمساعدة مسؤولين منتخبين جمهوريين في الولاية، سلطات المدينة بالموافقة على إغلاق قطاع أعمالها الرئيسي.