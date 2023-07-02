«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحان التاريخ للثانوية العامة عبر جروبات الغش

قال مصدر مسؤول في فريق مكافحة الغش الإلكتروني بالغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، والمكلفة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة، إنّ الغرفة تتبع الصور المتداولة عبر صفحات الغش، المزعوم أنّها لامتحان التاريخ، الذي يؤديه طلاب الصف الثالث الثانوي الشعبة الأدبية الآن في لجان الامتحانات.

وزعمت جروبات الغش الإلكتروني عبر تطبيق «تليجرام»، تداول أسئلة امتحان التاريخ، والذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية الآن باللجان الامتحانية، والذي بدأ في التاسعة صباحا، وذلك بعد الوقت الأصلي للامتحان.

عمليات التعليم تتبع الأسئلة المزعومة للتاريخ

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه حال تحقق غرفة التعليم من صحة الأسئلة المتداولة المزعومة لامتحان التاريخ للثانوية العامة، سيتم ضبط الطلاب المسؤولين عن تصوير ورق الأسئلة ونشرها عبر صفحات الغش، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفقا لقانون الإخلال بالامتحانات.