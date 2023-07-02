وزير التعليم: تعويض طلاب الثانوية العامة عن تأخير تسليم ورق الأسئلة

شدد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، على تعويض الوقت لطلاب الثانوية العامة حال التأخر عن تسليمهم أوراق الأسئلة في اللجنة، وذلك خلال زيارة مفاجئة إلى امحافظة مطروح، اليوم الأحد، لمتابعة انتظام سير الامتحانات في مختلف لجان المحافظة.

متابعة سير الامتحانات من غرفة العمليات المركزية

كان فى استقبال وزير التربية والتعليم بمقر ديوان عام المحافظة، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وعمرو شحاته، وكيل وزارة التربية والتعليم، فيما استهل الوزير الزيارة بالتواصل مع غرفة العمليات المركزية، لمتابعة سير الامتحانات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من مقر مديرية التربية والتعليم.

وحرص الوزير على متابعة سير الامتحان في جميع المحافظات، والاطمئنان على وصول الاسئلة إلى جميع مقر اللجان الامتحانية في موعدها.

توزيع ورق إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية مبكرا

ووجه وزير التربية والتعليم بتنفيذ التعليمات الخاصة بتوزيع ورق إجابة «البابل شيت» والأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ إجراءات تفتيش الطلاب بدقة قبل دخول اللجان.