تحرير 470 محضرا تموينيا في المنوفية خلال أيام عيد الأضحى

واصلت مديرية التموين في محافظة المنوفية، حملاتها على الأسواق والمحال التجارية خلال أيام عيد الأضحي المبارك، وضبطت عددا من المخالفات اليومية والتي تم تحرير محاضر بها، وتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه المخالفين من التجار، كما شملت الحملات المرور علي المخابز للتأكد من اتباع التعليمات والنظافة العامة داخل المخابز.

حملات تموينية في المنوفية لضبط الأسواق

وأكد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في المنوفية، تحرير أكثر من 470 محضرا تموينيا خلال الأيام الماضية، تزامنا مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين وضبط بعد السلع والتحفظ عليها.

المرور على المخابز للتأكد من اتباع التعليمات

وأضاف «الجمال» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملات التموينية تكون صباحا ومساء للتأكد من سلامة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين، حيث يتم المرور على المخابز بشكل يومي للتأكد من وزن الرغيف والنظافة العامة واتباع كل التعليمات.

على صعيد متصل، أكد وكيل وزارة التموين، أن المجمعات الاستهلاكية في المنوفية تواصل تقديم خدماتها للمواطنين والتي تشمل اللحوم والدواجن المجمدة والسلع الغذائية بأسعار مخفضة تخفيفا علي المواطنين علي مستوي جميع مراكز ومدن المحافظة.