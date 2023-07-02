ضبط 1386 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
كتب:
محمد بركات
11:46 ص | الأحد 02 يوليو 2023
المرور- صورة أرشيفية
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-
فى مجال ضبط المخالفات المرورية :
ضبط عدد (1386) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال تنفيذ الأحكام:
تنفيذ عدد (104) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات" :
ضبط (5) قضايا .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.