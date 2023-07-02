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ضبط 1386 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
11:46 ص | الأحد 02 يوليو 2023
المرور- صورة أرشيفية

المرور- صورة أرشيفية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-

فى مجال ضبط المخالفات المرورية :

ضبط عدد (1386) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام:

تنفيذ عدد (104) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات" :

ضبط (5) قضايا .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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