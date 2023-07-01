هل يستوجب تغيير محل الإقامة في البطاقة نقل السيارة من المرور؟

شرح الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، التصرف القانوني عند تغيير بيانات محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي، وهل يتطلب هذا الإجراء نقل السيارة من المرور القديم إلى المرور التابع له محل الإقامة؟، وأنه يمكن السير بالسيارة على هذه الحالة لكن عند تجديد رخصة التسيير يكون إلزاميًا نقل السيارة إلى المرور الجديد التابع له محل الإقامة.

نقل السيارة للمرور الجديد

وأضاف الخبير القانوني في حديثه للوطن أن من شروط ترخبص السيارات أو تجديد الترخيص لا بد أن يكون تابع لوحدة المرور التابع له محل إقامة مالك السيارة وفي حالة تغيير مالك السيارة محل إقامته من محافظة إلى أخرى يجب عند تجديد ترخيص السيارة نقلها إلى المرور الجديد التابع محل الإقامة وهذا الإجراء إلزاميًا وليس اختياريًا.

خطوات تجديد رخصة السيارة

- التوجه إلى وحدة المرور التابعة لمحل إقامتك طبقا لموجود في بطاقة الرقم القومي.

- شراء ملف تجديد الرخص من المرور بحسب المدة المطلوب تجديدها من سنة إلى ثلاث سنوات.

- أخذ بصمة موتور وشاسيه السيارة واعتمادها من المهندس المختص.

- عمل مطابقة للبصمة في شباك رخصة الملاكي والرجوع للمهندس لاستكمال الفحص.

- اعتماد الطفاية بشرط أن تكون إنتاج أقل من 5 سنوات، وكذلك أن تكون أرقامها متوافقة مع أرقام الشاسيه، في حالة عدم تحقق الشرطين يستلزم الأمر شراء طفاية جديدة.

- مراجعة أورنيك الفحص وطلب فاتورة شراء شنطة الإسعافات.

- التوجه إلى شباك تجديد رخصة الملاكي بعد تجهيز أوراق ملف التجديد وإذن الفحص.

- استمارة استعلام أمني وشهادة المخالفات وصورة الرخصة والبطاقة.

- مراجعة الورق وسيطلب منك تسديد رسوم التجديد في الخزنة والعودة مرة أخرى للموظف.

- دفع ضريبة للمركبة وتختلف على حسب سعة السيارة اللترية.

- دفع تأمين إجباري للسيارة ودفع الرسوم الإضافية مثل ملصق إلكتروني ورسوم تطوير اللوحات المعدنية.

- دفع الرسوم المطلوبة للموظف بإيصال الدفع سوف يطلب منك انتظار الرخصة الخاصة.

- استلام رخصة السيارة بعد طباعتها واستيفاء كافة الأوراق الخاصة بها.