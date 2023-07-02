متى يكون نموذج إجابة امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2023 متاحا؟

ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ نموذج إجابة امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2023، الذي أداه الطلاب اليوم، يكون متاحا لطلاب الثانوية العامة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بعد الانتهاء من امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

نموذج إجابة امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2023

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّ نموذج إجابة امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2023، يتم مراجعته بدقة شدية من جانب لجنة مكونة من 10 خبراء متخصصين في مادة الفيزياء تم ترشيحهم من جانب مستشار مادة الفيزياء

وأشارت وزارة التعليم، أنّه لن يتم بدء تصحيح أوراق إجابة الفيزياء، إلا بعد قرار الخبراء واعتماد نموذج إجابة امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2023، ثم يتم توزيع النموذج على مراكز تصحيح امتحانات الثانوية العامة، استعدادا للبدء في تصحيح أوراق إجابات الفيزياء.

امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2023 وفقا لمواصفات المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، كما يلي.

- عدد الأسئلة المقالية مادة الفيزياء: سؤالان.

- إجمالي عدد الأسئلة الموضوعية: 44 سؤالًا.

- عدد الأسئلة الموضوعية بدرجة واحدة: 32 سؤالًا.

- عدد الأسئلة الموضوعية بمادة الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2023 بدرجتين: 22 سؤالا.

- زمن امتحان الفيزياء: 3 ساعات.

- الدرجة الكلية مادة الفيزياء: 60 درجة.

- الدرجة الكلية الأسئلة الموضوعية مادة الفيزياء: 56 درجة.

- الدرجة الكلية الأسئلة المقالية: 4 درجات.