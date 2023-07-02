«التعليم»: منح المراقبين والملاحظين في امتحانات الثانوية يوما بديلا عن الإجازة

وجّه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمنح الملاحظين والمراقبين الذين يعملون اليوم الأحد في امتحانات الثانوية العامة بمادتي الفيزياء والكيمياء، يوما بديلا نظير يوم الإجازة، وفق القواعد المعمول بها، وذلك تقديرا لهم.

إحالة أي عملية غش إلكترونى للنيابة

وشدد وزير التعليم، خلال زيارته المفاجئة لمتابعة الامتحانات بمطروح، على إحالة أي عملية غش إلكتروني يقوم بها الطالب، أو يشترك في تسهيلها ملاحظ اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

ومن جانبه، رحب اللواء خالد فودة محافظ مطروح، بالدكتور رضا حجازي خلال زيارته للمحافظة لتفقد انتظام سير الامتحانات، مشيدا بالجهد الذي يبذله الوزير لضمان انتظام سير منظومة الامتحانات.

مركز توزيع الأسئلة

وتفقد الوزير والمحافظ مركز توزيع الأسئلة في المحافظة للاطمئنان على انتظام سير توزيع الامتحانات بالمحافظة.

يذكر أنّ إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الأول بمحافظة مطروح، يبلغ 2628 طالبا، بينهم 1096 طالبا بالشعبة الأدبية، و1532 طالبا بالشعبة العلمية من خلال 13 لجنة رئيسية على مستوى المحافظة، كما تم توفير 16 استراحة للمراقبين والملاحظين بالمحافظة لتوفير الراحة لهم.