إزالة فورية لـ30 تعديا على الأراضي الزراعية خلال عيد الأضحى بالمنوفية 

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بلغ 30 حالة تعد بنطاق المحافظة، بمساحة إجمالية تزيد عن فدان و3 قراريط و20 سهما، وذلك في الفترة من 25 يونيو الماضي حتى 1 يوليو الجاري.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية خلال العيد

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن الأجهزة التنفيذية تمكنت من إزالة حالة تعدى بمركز أشمون بمساحة 72 مترا، و5 حالات بالشهداء على مساحة قيراط و8 أسهم، و3 حالات تعد أخرى بمركز الباجور بمساحة قيراط، وكذا حالة تعد بمركز بركة السبع على مساحة 55 مترا، و4 حالات أخرى بمركز تلا بمساحة قيراطين، و23 سهما، فيما تم إزالة حالة تعد بمركز شبين الكوم، و8 حالات بقويسنا بمساحة 18 قيراطا و5 أسهم، و5 حالات بمركز منوف بمساحة قيراطين و5 أسهم، إضافة إلى تنفيذ إزالة لحالة تعد إصلاح زراعي.

تحرير 5 آلاف محضر تبوير للأراضي الزراعية

وأوضح المهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، تحرير 5 آلاف و377 محضر تبوير على مساحة 764 فدانا خلال الفترة من 19 فبراير 2022 حتى الآن، لافتا إلى إعادة زراعة 10 آلاف و117 حالة تم تبويرها بمساحة 116 فدانا و12 قيراطا و12 سهما، وتم رفع كل الأنقاض والتشوينات بتلك الأراضى وعودتها إلى طبيعتها الزراعية.