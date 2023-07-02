«التنمية المحلية»: تنفيذ منظومة المخلفات البلدية باستثمارات 12 مليار جنيه

كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن إنجازات الوزارة في تنفيذ برامج منظومة المخلفات الجديدة التي تتضمن 3 برامج رئيسية، منها البرنامج الأول لمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة الذي يشمل إنشاء محطات وسيطة ثابتة، وتوفير محطات وسيطة متحركة، وإنشاء خلايا دفن صحي، ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة.

وفيما يخص مجال رفع تراكمات القمامة، قال وزير التنمية المحلية، إن إجمالي التراكمات التاريخية للقمامة بلغ 4,8 مليون طن قمامة، تم الانتهاء من رفع القمامة بعدد 46 موقع بإجمالي تراكمات 2,7 مليون طن بتكلفة بلغت 293 مليون جنيه، وجارى العمل على رفع 2,1 مليون طن من بينها 300 ألف طن بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة و300 ألف طن بمحيط المتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة .

وأوضح «آمنة»، أنه في مجال إنشاء المحطات الوسيطة، وصل إجمالي عدد المحطات الوسيطة المتحركة 87 محطة، تم منها تسليم 14 محطة، كما بلغ إجمالي عدد المحطات الوسيطة الثابتة 18 محطة، تم الانتهاء من تسليم 9 محطات منها وجارى تنفيذ المتبقي.

المدافن الصحية

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه في مجال المدافن الصحية الآمنة، جرى الانتهاء من تسليم 21 مدفن صحى من إجمالي 41 مدفن من المقرر إنشائهم وجارى العمل في تنفيذ المتبقي وهو 20 مدفن صحى، لافتًا إلى أنه في مجال مصانع المعالجة والتدوير وخطوط الفرز الأولى، بلغ إجمالي عدد المصانع المقرر إنشائها 12 مصنع معالجة وتدوير، تم الانتهاء من تسليم 8 مصانع منها 4 مصانع و4 خطوط، وجارى العمل على تنفيذ المتبقي منها، وفيما يتعلق بخطوط فرز أولى فجارى العمل على تنفيذ 4 خطوط.

عقود الجمع والنقل

وأشار إلى أنه توقيع عقود لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمعالجة والتخلص من المخلفات بتكلفة 3 مليارات جنيه سنويًا بمحافظات (القاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء والدقهلية والمنوفية)، لافتًا إلى أنه تم شراء عدد 9600 معدة جديدة للتعامل مع المخلفات على أرض محافظات الجمهورية ورفع كفاءة عدد 6000 معدة.