وزارة النقل تنشر أول صورة للقطار الإقليمي.. اعرف عدد المحطات والسرعة

نشرت وزارة النقل، أول صورة للقطار الإقليمي بشكبة القطار الكهربائي السريع، الذي يتم تنفيذه حالياً بـ3 خطوط تغطي مختلف أنحاء الجمهورية، ونوع جديد من نقل الركاب بالسكك الحديدية أسرع وأكثر راحة من القطار العادي ويتميز بسعة نقل أعلى للخط مما يقلل الازدحام المروري ويحقق أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة، ذلك على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الخط الأول للقطار الكهربائي السريع وسرعة القطارات الإقليمية

القطار الإقليمي، يتم تنفيذ ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع على الثلاثة خطوط، ففي الخط الأول والذي يمتد من العين السخنة حتى مرسى مطروح وهو المعروف باسم الخط الأخضر، توجد 12 محطة أقليمية سيتم تدقيقهم في مرحلة التصميم النهائي، وتبلغ سرعة القطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة.

أما عن القطارات الإقليمية في خط القطار السريع «الفيوم / بني سويف – الأقصر – أبوسمبل» المعروف بالخط الأزرق، فستكون سرعتها التشغيلية 160 كم/ الساعة وعددهم 45 قطار، وبتنفيذ هذا الخط يتم تحقيق مفهوم الشبكة حيث يتبادل الخدمة مع خط العين السخنة – مطروح بمحطة حدائق أكتوبر.

خط القطار السريع «قنا - سفاجا»

أخيراً خط القطار السريع «قنا - سفاجا» المعروف بالخط الأحمر، فتبلغ السرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة وعددهم 16 قطار، ويشمل المشروع عدد 3 محطات بواقع 2 محطة قطار سريع وعدد 1 محطة إقليمية وهي «الغردقة – سهل حشيش - سفاجا».