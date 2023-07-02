غياب 27 طالبًا وطالبة عن أداء امتحانات الثانوية العامة في شمال سيناء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، غياب 27 طالبًا وطالبة عن أداء امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ في امتحانات الشهادة الثانوية العامة في مختلف لجان الامتحانات بشمال سيناء.

طالب كفيف يؤدي مادة المنطق

بدوره أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء، في بيان، اليوم الأحد، أنه بلغ عدد المقيدين في امتحان مادة الفيزياء 3312 طالبًا وطالبة، حضر منهم الامتحان 3289 طالبًا وطالبة، وتغيب عن أداء الامتحان 23 طالبا وطالبة، بينما بلغ عدد المقيدين في امتحان مادة التاريخ 472 طالبًا وطالبة، حضر منهم الامتحان 468 طالب وطالبة، وتغيب عن أداء الامتحان 4 طلاب، كما أدى طالب كفيف امتحان مادة المنطق بإحدى لجان العريش.

امتحانات الثانوية بدون شكاوى

أضاف رضوان، أن غرفة العمليات لم تتلق أي إخطارات أو شكاوى خلال سير الامتحانات، وأنه لم تسجل أي حالات غش، وتم تسليم كتب المفاهيم في جميع اللجان وتعقيم اللجان قبل بداية الامتحانات.