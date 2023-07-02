غلق 21 منشأة خالفت مواعيد العمل ورفع 1700 طن قمامة من شوارع الغربية

أغلقت الحملات التي يقوم بها رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، 21 منشأة بسبب مخالفة مواعيد الغلق المقررة رسميا من وزارة التنمية المحلية، الخاصة بالمواعيد الصيفية.

غلق المحلات المخالفة

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن هناك تعليمات مشددة بضرورة استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، من أجل صد المحلات والمنشآت المخالفة لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين المقررة من وزارة التنمية المحلية، وتم غلق 21 منشأة بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

رفع القمامة وتراكمات الأتربة

وأوضح محافظ الغربية، أن الحملات مستمرة من قبل رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، للحافظ على المنظر الحضاري، وجرى رفع 1700 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة.

وتابع أن الحملات الخاصة برفع تراكمات الأتربة والمخلفات المتواجدة على جابني الطرق والشوارع مستمرة بهدف الحفاظ على البيئة والمنظر الحضاري للشوارع وتهيئة الطرق للمواطنين، ورفع كفاءة مستوى النظافة بمدن ومراكز وقرى المحافظة.