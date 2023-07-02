عاجل.. الخليج السعودي يعلن تعاقده مع نجم الأهلي رسميا

أعلن نادي الخليج السعودي، تعاقده مع أحمد سعيد نجم النادي الأهلي لكرة الطائرة بشكل رسمي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، وذلك بعد استقرار مسئولو المارد الأحمر على رحيل اللاعب بنهاية الموسم، بعد الأزمة التي وقع اللاعب فيها خلال الفترة الأخيرة، ليتم عرضه للبيع.

الخليج يتعاقد مع نجم الأهلي

ونشر نادي الخليج عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «رسميا نادي الخليج يتعاقد مع اللاعب الدولي أحمـد سعيد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة حتى 2025».

أحمد سعيد: مش هلعب في مصر غير للأهلي

وعلق أحمد سعيد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرم: «كل الشكر للنادي الأهلي وجمهوره العظيم ومجلس إدارته على الدعم طول 9 سنوات الماضية التي تشرفت بتمثيل النادي بها، والتي حقق النادي خلالها أكثر من 15 بطولة، بين محلية ودولية، واليوم يسعدني أن أعلن انتقالي إلى صفوف نادي الخليج السعودي، لخوض أولي تجاربي الاحترافية الخارجية».