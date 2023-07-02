عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن رحيل الشناوي عن الأهلي ورد فعل كولر

فجر الإعلامي أحد شوبير، مفاجأة من العيار الثقيل، بشآن العروض الخاصة بمحمد الشناوي، لرحيله عن القلعة الحمراء في الموسم الجديد، بعد تألقه اللافت للنظر مع المارد الأحمر والمنتخب الوطني في الموسم الجديد، مؤكدًا أن إدارة الأهلي ومارسيل كولر، مرحبان برحيل الحارس الدولي.

كولر يرحب برحيل محمد الشناوي عن الأهليوقال في تصريحات إذاعية لبرنامجه «مع شوبير» المذاع عبر أون سبورت، «الأهلي لم يتلقِ أي عروض من النصر السعودي لشراء محمد الشناوي، ولم يصل أي عروض لشركة الكرة أو لجنة التخطط بشآن حارس المارد الأحمر».

وتابع: «حتى الآن لم يتم ابلاغ الشناوي بأي عروض، قد يكون المسئولين في نادي النصر بيفكروا مع الشناوي وهم كانوا يريدون التعاقد معه في الموسم الماضي».

وأوضح نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن الاهلي منفتح جدا لبيع الشناوي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدًا أن مارسيل كولر المدير الفني يُقدر محمد الشناوي وما يقدمه للأهلي ومنتخب مصر، ولا يوجد مانع للموافقة على الرحيل سواء للنصر أو أي عرض خليجي.

وأضاف «شوبير»، عن مفاجأة أخرى، أن الأهلي أنهي كل الاجراءات لرحيل علي لطفي مع أحد الأندية الصاعدة، في الفترة الماضية، وتقريبا الصفقة انتهت، ولكن وحال رحيل الشناوي سيتام ايقاف رحيل علي لطفي

وأختتم أن الاهلي حال رحيل الشناوي سيكتفي بعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، مع حارس فريق الشباب.