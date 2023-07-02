موعد مباراة الأهلي وفيوتشر والقنوات الناقلة.. «الأحمر» يخطط لاستكمال الانتصارات

ينتظر جمهور وعشاق القلعة الحمراء، موعد مباراة الأهلي وفيوتشر الليلة، حيث يسعى الأهلي لاستكمال سلسلة انتصاراته، والحصول على الثلاث نقاط؛ والاقتراب من حسم درع الدوري على حساب نادي فيوتشر.

موعد مباراة الأهلي وفيوتشر والقنوات الناقلة

ويطلق الحكم محمود البنا صافرة البداية لمباراة الأهلي وفيوتشر في تمام الساعة 8.30 مساء على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ24 والمؤجلة من مسابقة الدوري، حيث تنقل قناة أون تايم سبورتس أحداث المباراة، ويأتي ترددها كما يلي:

أون تايم سبورتس 1

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

ترتبب الأهلي وفيوتشر في جدول الدوري الممتاز

ويخوض النادي الأهلي مباراته المؤجلة أمام فيوتشر، ويحتل المركز الأول بالدوري الممتاز برصيد 68 نقطة جمعها من 26 مباراة، في حين يحتل فريق فيوتشر المركز الثالث برصيد 57 نقطة، جمعها من 31 مباراة.

متى يحسم الأهلي بطولة الدوري؟

ومن المعروف أنّ النادي الأهلي يحتاج فقط للفوز في 3 مباريات من إجمالي 8 مباريات متبقية، لحسم لقب الدوري العام موسم 2022-2023، دون النظر لنتائج باقي منافسيه.