دعاء للميت بدخول الجنة: اللهم أنزله منزلا مباركا

دعاء للميت بدخول الجنة، من أحد الأدعية التي يحرص العديد من المسلمين على ترديدها خاص في الأيام التي يستحب فيها الإكثار من الدعاء، فالدعاء يعد وسيلة التواصل الوحيدة التي يمكن للمرء أن يصل بها لأحبته، وهناك العديد من الأدعية التي يمكن أن يرددها العبد آملا في الله عز وجل أن يغفر لموتاهم.

دعاء للميت بدخول الجنة

وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء للحي والميت، فالدعاء فيه بركة وخير، أما عن دعاء للميت بدخول الجنة، فيمكن أن يردد العبد الدعاء التالي: «- اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته»، أو يمكن أن يقول: «اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب»، ومن الأدعية التي يفضل أن يرددها المسلم للميت : «اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا».

ولابد من الإشارة إلى أنَّ دعاء للميت بدخول الجنة يمكن ترديده في أي وقت وهو غير مرتبط بمناسبة محددة، فضلا عن أن الدعاء ليس له صيغة محددة، فالدعاء هو عبارة عن تحدث العبد مع ربه وفي هذه الحالة يمكنه أن يحدثه بأي شكل، وليس عليه أن يلتزم بصيغة محددة، ولكن صيغ الدعاء المختلفة تكون أفضل.

دعاء للميت بدخول الجنة عند الدفن والتغسيل

وبالحديث عن دعاء للميت بدخول الجنة، فعند الموت مباشرة هناك عدد من الأدعية التي يرددها المسلمين، عند مرحلة التغسيل ومرحلة الدفن، وهي أدعية بهدف تخفيف عذاب القبر، ومن دعاء للميت بدخول الجنة الذي يردد عند الدفن: «اللهم آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته، اللهم أنزله منزلا مباركا، وأنت خير المنزلين، اللهم أنزله منازل الصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار».

أما عن دعاء الميت بدخول الجنة الذي يردد عند الغسل: «اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار».

دعاء للميت بدخول الجنة المستحب

وهناك العديد من الأدعية الأخرى التي تأتي ضمن دعاء للميت بدخول الجنة، من ضمنهم:

- اللهمّ انقله من موطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

- اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

- كما يفضل البعض الدعاء بهذه الصيغة «اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك».

- اللهمّ أفسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

- ربي انقله من موطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.