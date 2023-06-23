دعاء يوم التروية للميت.. «اللهم في يوم التروية اغفر لميتنا وارحمه»

يوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وسمي يوم التروية بهذه الاسم لأن الحجاج كانوا يروون فيه من الماء من أجل ما بعده من أيام- وفقا لدرا الإفتاء-، ويقوم المسلم خلال هذا اليوم بعدد من الأعمال التي تقربه إلى الله عز وجل ومنها الدعاء لأنفسهم أو لمحبيهم، ويهتم المسلمون بمعرفة دعاء يوم التروية للميت، حتى يتذكروا محبيهم بالدعاء في هذا اليوم، وهذا ما نرصده في السطور التالية.

دعاء يوم التروية للميت

ومن دعاء يوم التروية للميت: «اللهم في يوم التروي اغفر لميتنا وارحمه واعف عنه، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد ونقّه من الذنوب والخطايا كما ينقّى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وجيرانًا خيرًا من جيرانه، وزجًا خيرًا من زوجه، وذريّةً خيرًا من ذريّته، وأدخله في بحبوحة رحماتك ونعمائك، اللهم انقله من ضيق اللحود ومراتع الدود في قبره إلى نعيم جنّات الخلود، وأعذه اللهمّ من فتنة القبر وعذابه وأجره من عذاب النار، اللهم في يوم التروية اروي قبور موتانا بسحائب رحمتك واجعلهم من المكرمين المنعمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلّ اللهم على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين، والحمد لله ربّ العالمين».

صيغ دعاء يوم التروية للميت

ويستطيع المسلم في دعاء يوم التروية للميت أن يدعوا بما يشاء، ومن صيغ دعاء للميت يوم عرفة:

- «اللهم في يوم التروية، نسألك أن تروي القبور التي باتت قلوبنا في لوعة الشّوق لمن سكنها، لتلك الملامح التي استودعناك إياها، اللهم آنس وحشتهم، واجعلهم في جنّاتك خالدين مستبشرين بكرمك ورحمتك التي وسعت كلّ شيء».

«اللهم في يوم التروية أسألك بكلّ اسمٍ هو لك، أسميت به نفسك، أو أخفيته في علم الغيب، اللهم وأسألك باسمك الأعظم الذي أخفيت، أن تروي قبور من فقدناهم في يوم التروية، وأن تتنزّل بالنّور عليهم آنس وحشتهم ويمّن كتابنا وكتابهم».