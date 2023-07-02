أهم أعطال السيارات خلال الصيف ونصائح لقيادة آمنة.. خبير يوضح (فيديو)

قال المهندس أحمد فرج، المتخصص بصيانة السيارات إنَّ زيت المحرك هو أحد العوامل الرئيسية في صيانة المحرك وحمايته من أي مشاكل، وأنه يجب أن يستخدم صاحب السيارة زيت يحتوي على نسبة اللزوجة التي توصي بها الشركة المصنعة للسيارة، فالسيارة تحتاج إلى استخدام نوع أثقل من الزيوت بعد عدة سنوات لإطالة العمر الافتراضي للمحرك قدر الإمكان.

يجب زيارة مركز الصيانه في حال ظهور صوت غير مألوف

وأضاف المتخصص بـ صيانة السيارات في لقاء تلفزيوني مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN»، أنَّه ينصح بزيارة مركز الصيانة في حال ظهور صوت غير مألوف في السيارة خاصة في فصل الصيف الذي يعتبر العدو الأول للسيارات بسبب ارتفاع درجة الحرارة التي تؤثر على جميع أجزاء السيارة.

استخدام مياه الشرب العادية يؤثر بشكل كبير على السيارة

وأكّد خبير صيانة السيارات في لقائه مع الإعلامية سلمى عادل، أنَّ استخدام مياه الشرب العادية يؤثر بشكل كبير على السيارة ويجب أن يضع صاحب السيارة بوضع ما يسمى بالماء الأخضر أو الأحمر، على أن يقتصر استخدام مياه الشرب على حالات الطوارئ فقط.