طقس الإسكندرية أول أيام الصيف.. أجواء معتدلة مع انخفاض طفيف في الحرارة

يشهد طقس الإسكندرية في أول أيام فصل الصيف، والذي يوافق رسميا اليوم الأربعاء، أجواء معتدلة، وسطوع للشمس علي مدار اليوم، مع في أول أيام فصل الصيف، وسط إقبال المواطنين من زوار عروس البحر على الشواطئ للاستمتاع بالبحر، والنزول والسباحة، وممارسة الأنشطة الرياضية الشاطئية المختلفة، من رياضة الراكيت وكرة القدم والألعاب المائية.

كما يشهد طقس الإسكندرية انخفاضا طفيفا في معدلات درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، حسب ما أوضحته هيئة الأرصاد الجوية على مستوى المحافظة، ويسود طقس معتدل الحرارة ي الصباح الباكر حار نهاراً، لطيف ليلاً.

درجات الحرارة في طقس الإسكندرية

ويسأل زوار الإسكندرية والمصطافين عن طقس الإسكندرية خاصة مع أول أيام الصيف، إذ تسجل درجات الحرارة العظمى 28 درجة، والصغرى 20 درجة، وحالة الأمواج تكون معتدلة وتسجل ارتفاع قدره متر واحد في الشواطئ المفتوحة، كما تكون حالة الطقس خلال الأيام القادمة في الفترة من الأربعاء 21 يونيو وحتي الإثنين 26 يونيو 2023، معتدلة مع طقس ملائم لنزول البحر والاستمتاع على شواطئ الإسكندرية.

تحذيرات من سقوط أمطار

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة في مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وحالة الأمواج من ضعيفة إلى متوسطة ويبلغ ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر واحد.