5 خدمات مهمة للمرور تقدمها النيابة العامة.. بينها الاستعلام والتصالح

تقدم النيابة العامة الكثير من الخدمات للمواطنين إلكترونيًا من خلال موقعها الإلكتروني، ما يُوفر عليهم الكثير من الوقت والمجهود، إذ يمكنك القيام بتلك الخدمات من منزلك إلكترونيًا، ومن بين تلك الخدمات التي تقدمها النيابة العامة الخدمات المتعلقة بالمرور والتي يبحث عنها الكثير من المواطنين.

أهم تلك الخدمات المتعلقة بالمرور

وخلال التقرير التالي، ترصد «الوطن» أهم تلك الخدمات المتعلقة بالمرور، والتي تقدمها النيابة العامة إلكترونيًا وهي 5 خدمات مهمة للمواطنين.

وتلك الخدمات هي الاستعلام عن المخالفات المرورية، والتصالح الفوري في المخالفات المرورية، وخدمات الدفع، والتظلمات، وخدمة متابعة الطلبات.

وللحصول على تلك الخدمات، يمكنك الدخول على موقع النيابة العامة من خلال الرابط، وبمجرد الدخول على الموقع ستظهر لك بقائمة الخدمات التي تقدمها النيابة العامة إلكترونيًا، لتقوم بعدها بالضغط على أيقونة «خدمات نيابات المرور» وبمجرد الضغط عليها ستظهر لك بقائمة الخدمات المتعلقة بالمرور.

وبالضغط على أيقونة الخدمات تدخل البيانات المطلوبة للحصول على الخدمة بطريقة سهلة ومبسطة.

خدمات أخرى

كما تقدم النيابة العامة، من خلال موقعها الإلكتروني، خدمات وثائق الأحوال الشخصية، وخدمات نيابات الأسرة، وخدمات النيابات الجنائية.