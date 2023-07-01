غرق شاب في بحر العريش

توفى شاب غرقًا بساحل بحر الريسة شرق العريش مساء الجمعة، بعد فشل محاولة إنقاذه.

وقال مستشفى العريش العام، في بيان له إن شاب يدعى سامح محمد عبدربه 29 عاما، توفى بعد فشل كل المحاولات الطبية لإنعاشه، وذلك لدخول كميات كبيرة من المياه في الرئتين.

وأضاف المصدر أن الحالة وصلت إلى قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى العريش مساء اليوم، وتم إجراء الإسعافات اللازمة في محاولة لإنعاشه، إلا أنه توفي على الفور.

تم وضع الجثة في ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتم استخراج تصريح الدفن.

غريق آخر ببحر العريش مساء أمس

يذكر أن شابًا آخر في العشرينيات من العمر توفي أمس على ساحل بحر العريش، وتم دفن الجثة بعد انتهاء التحقيقات واستخراج تصريح الدفن.