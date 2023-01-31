«طاقة النواب» تناقش توسيع حدود «وادي الريان» في الفيوم

تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها اليوم 6 طلبات إحاطة مقدمة من النواب وموجهة إلى وزارة البيئة، بشأن عدد من القضايا التي تخص الملف البيئي، وبينها إعادة وتعديل وترسيم حدود محمية وادي الريان بمحافظة الفيوم.

لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

وقال حسام عوض الله رئيس اللجنة في تصريحات صحفية، إنّ اللجنة تواصل مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، حيث ناقشت الأسبوع الحالي طلبات الإحاطة الموجهة لوزارة الكهرباء، وتناقش اليوم عددا من طلبات الإحاطة لوزيرة البيئة، وبينها المقدم من النائب يوسف الشاذلي، بشأن إعادة وتعديل وترسيم حدود محمية وادي الريان بمحافظة الفيوم، بما يحافظ عليها حيث تعد من أهم المحميات الطبيعية.