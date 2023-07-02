تحرير 51 محضرا تموينيا في الإسكندرية.. والمخابز تتصدر المخالفات

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من تحرير 51 محضرا متنوعا منها 39 محضرا للمخابز خلال حملات مكثفة اليوم على هامش عيد الأضحى المبارك، وذلك وفقا لما أعلنته غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المديرية بقيادة المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية وإشراف جمال عمار وكيل المديرية، والتي تتابع الوضع أول بأول لحماية حقوق المواطنين خلال تلك الفترة.

وبحسب بيان تموين الإسكندرية اليوم، فإنه وفقا للتقارير الواردة من حملات إدارة الرقابة بالمديرية والإدارات الفرعية المنتزة وشرق ووسط وغرب والجمرك والعجمي والعامرية وبرج العرب وكذلك إدارة التجارة الداخلية تبين تحرير المحاضر المتنوعة للمخابز التي جاءت كالتالي:

محاضر للمخابز بالإسكندرية

وأوضحت مديرية التموين بالإسكندرية أنه جرى تحرير 39 محضرا متنوعا لمخابز بلدية مخالفة، بالإضافة إلى 4 محاضر لبقالين تموين مخالفين، وتحرير محضر لمستودع بوتاجاز لتصرفه في 92 أسطوانة بوتاجاز حجم تجارى، وتحرير محضر توقف محطة تموين سيارات.

محاضر لمحاربة التلاعب في أسعار السلع

كما جرى تحرير 4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع بالأسواق، ومحضرين عدم حمل شهادات صحية، والمرور على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز، كذلك المرور على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز والتأكد من القيام بالعمل دون أي مشاكل تذكر.