ضبط 77 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية 

أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بديوان عام محافظة الشرقية، أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة للتفتيش على «518» منشأة غذائية وصناعية وصحية.

إحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة وإتخاذ الإجراءات ضد المخالفين

وأوضح أن الحملة استهدفت المرور على «مخازن مواد غذائية – مصانع مخلل - محل كشري – جزارة - مخبز – مطاعم - عصير قصب – محل أسماك - عطارة – بقالة – مقلة - كافيهات - ورش تغيير زيت سيارات»، بمراكز «ديرب نجم وكفر صقر وأولاد صقر والزقازيق ومنيا القمح وفاقوس وههيا وأبو كبير وبلبيس والإبراهيمية ومشتول السوق وحيي أول وثان الزقازيق ومدن الصالحية والقنايات والعاشر من رمضان وصان الحجر»، لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالإضافة للتفتيش على «34» شركة تعمل في مجال مكافحة القوارض والحشرات.

ضبط وإعدام 77 طن مواد غذائية

وأسفر التفتيش عن ضبط وإعدام 77 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي متمثلة في «مخللات – منتجات ألبان – علب حلوى – شعرية سريعة التحضير – مصنعات لحوم –ملح - خل - جبن رومي – خضروات – بلح – فواكة مسكرة – مارجرين نباتى – ملح طعام – صودا كاوية»، كما تم تحرير «904» محاضر ما بين «نظافة - سلامة وصحة مهنية – محاضر بيئة - عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة»، وأيضاً إصدار قرارات غلق إداري لعدد «120» منشأة بمعرفة لجان إدارة شؤون البيئة ومجالس المدن وذلك لعدم إستيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية والبيئية ولوجود خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين مما يمثل خطرا داهما على الصحة العامة.