ضبط 1400 كيلوجرام مواد غذائية مجهولة المصدر في أحد المصانع بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، 1400 كيلو مواد غذائية مجهولة المصدر داخل أحد المصانع؛ خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بالعاشر من رمضان.

تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ضبط 1400 كيلو مواد غذائية مجهولة المصدر

وشنت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة محمود أحمد عبد الرحمن مدير الإدارة ومفتشي الإدارة حملة على الأنشطة التجارية، أسفرت عن التالي:

1- تحرير المحضر رقم 2016 لسنه 2023 جنح ثان العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع المواد الغذائية لوجود منتجات مجهوله المصدر، وتم التحفظ على عدد 20 برميل ورق عنب زنه الواحد 70 كيلو بإجمالي وزن 1400 كيلو ورق عنب مجهول المصدر ( بدون بيانات) علي ذمة المحضر.

٢- تحرير المحضر رقم 4865 لسنه 2023 جنح أول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري للبيع بأزيد من السعر الرسمي للسجائر.

٣- تحرير المحضر رقم 4866 لسنه 2023 جنح أول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري للبيع بأزيد من السعر الرسمي للسجائر.

٤- تحرير المحضر رقم 4767 لسنه 2023 جنح أول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري لعدم الإعلان عن الأسعار طبقا للتعليمات.