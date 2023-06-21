صرف مواد غذائية لـ1600 أسرة من الأولى بالرعاية في المنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، باستقبال ممثلي البنك الزراعي المصري، لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة والبنك، لتعزيز جهود التنمية بالمحافظة في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني بما يعود بالنفع على مواطني المحافظة.

خلال اللقاء، بحث السكرتير العام بمحافظة المنيا أوجه التعاون المشترك مع الدكتور علاء علي الرئيس التنفيذي لمجموعة دعم الائتمان بالبنك الزراعي المصري، ممثلاً عن علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وبحضور الدكتور فتحي هلال رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالمنيا.

توفير التسهيلات للمزارعين

أكد السكرتير العام للمحافظة أن هناك تعاونا بين المحافظة والبنك الزراعي لتوفير التسهيلات للمزارعين بما يدعم مشروعات المزارعين ويساهم في تحقيق تنمية القطاع الزراعي داخل المحافظة، مشيدا بدور البنك الزراعي في تقديم عدد من المبادرات والخدمات المصرفية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والمجتمعية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها في إطار السياسة العامة للدولة.

صرف مواد غذائية للأسر الأولي

وعقب اللقاء، أعلن السكرتير العام للمحافظة استلام 1600 كوبون لصرف مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، من البنك الزراعي المصري، وذلك في إطار دور البنك المجتمعي بالتعاون مع المحافظة، لتقديم أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية لتوفير حياة كريمة لهم تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، على أن يتم صرف البونات من المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لوزارة التموين.