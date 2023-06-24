ضبط 8 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 8 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر محملة على سيارة نقل، وذلك خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بنطاق مركز كفر صقر.

تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة

وكلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ضبط 8 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين كفر صقر، برئاسة عبد الرؤوف سويلم، مدير الإدارة ومفتشي الإدارة بالحملة أسفرت عن ضبط المحاضر التالية:

- تحرير محضر رقم 8568 جنح كفر صقر، وتم التحفظ على مواد غذائية «سكر» مجهولة المصدر سكر على كمية قدرها 160 شيكارة، وزن الشيكارة 50 كيلو، وتم تسليمها لفرع جملة كفر صقر على سبيل الأمانة، وتسليم السيارة لمركز شرطة كفرصقر للعرض على النيابة العامة.

- تحرير 6 محاضر بأرقام 8554 و8555 و8556 و8557 و8558 و8559 جنح كفر صقر، ضد أصحاب أنشطه تجارية للبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم إعلان عن الأسعار.