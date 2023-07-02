عاجل.. صدمة لـ إمام عاشور تهدد مستقبله.. وهذا مصير انتقاله للأهلي

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن أزمة إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، موضحا حقيقة العروض المقدمة إليه من جانب الأندية المصرية، من أجل تحديد مصيره خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال شوبير خلال برنامجه الصباحي على إذاعة «أون سبورت إف إم»: «مستقبل إمام عاشور في خطر، النادي الدنماركي بعتله إنذارين لحد دلوقتي واللاعب مش بيرد عليهم»، موضحا: «اللاعب مش مرتاح في الدنمارك ومشكلة اللغة سببت له أزمة، لكن في النهاية ده مستقبله».

وأكمل: «مفيش مفاوضات من الأهلي وبيراميدز والزمالك مع إمام عاشور كما يقال، وبالتالي اللاعب ملوش مكان في الأندية المصرية، لذلك أنصحه بالعودة إلى ناديه في الدنمارك، وبقوله متغلطش غلطة عمرو زكي اللي كان مكسر الدنيا في ويجان، وفي الآخر ملقاش مكان وخسرنا لاعب عظيم».

وكان إمام عاشور رحل عن صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلى صفوف ميتلاند الدنماركي، في صفقة قدرت بنحو 3 ملايين دولار.