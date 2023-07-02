عاجل.. مفاجأة بشأن مفاوضات «فتوح» مع بيراميدز.. حسم موقفه مع الزمالك

كشف مصدر مقرب من أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مفاجأة بشأن مفاوضات نادي بيراميدز معه لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، خاصة أن اللاعب ينتهي تعاقده مع الفارس الأبيض بنهاية الموسم المقبل.

مفاجأة بشأن مفاوضات أحمد فتوح مع بيراميدز

وأكد مصدر مقرب من أحمد فتوح لـ«الوطن سبورت»، أن هناك مفاوضات حدثت بالفعل من جانب نادي بيراميدز في وقت سابق وتحديدا أثناء أزمة مباراة الداخلية، وتم فتح الموضوع مجددا خلال الفترة الأخيرة، ولكن هناك رفض تام من جانب اللاعب في مسألة الانتقال إلى أي نادٍ داخل الدوري المصري خلال الفترة الحالية بصورة نهائية.

وتابع: أحمد فتوح أبلغ مسئولي نادي الزمالك بطلباته المالية عقب مباراة غزل المحلة الماضية في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهي حصوله على مبلغ 25 مليون جنيه في الموسم، وتم تأجيل الجلسة حتي نهاية الموسم الجاري من أجل حسم ملف تجديده مع النادي لمدة 3 مواسم، خاصة أن اللاعب يرغب في البقاء في النادي.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في كأس مصر

ومن المقرر أن ينتهي عقد أحمد فتوح بنهاية الموسم الجاري، ويرغب مسئولو الفارس الأبيض في التجديد مع اللاعب وبقاؤه ضمن صفوف الفريق الموسم المقبل، خاصة وأن هناك تمسك تام من جانب خوان كارلوس أوسوريو ببقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق، وعدم رحيله عن النادي.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الأحد، وذلك من أجل الاستعداد لمباراة الفريق القادمة أمام نادي المقاولون العرب في دور الـ8 لمسابقة كأس مصر، والتي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة والنصف مساء يوم الثلاثاء المقبل.