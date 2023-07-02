إصدار التصاريح النهائية لـ87 محطة شبكة محمول في الشرقية 

قال المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام بمحافظة الشرقية، إن وحدة التفتيش البيئي بإدارة شؤون البيئة بالديوان العام، أجرت المعاينات الخاصة لـ(369) موقعا جديدا لإنشاء محطات المحمول.

إعطاء التصاريح النهائية لـ87 محطة شبكات محمول

وأوضح «الشناف»، أنه تمت المعاينة بنطاق مراكز (منيا القمح – أبوحماد – ههيا - ديرب نجم – فاقوس- الحسينية - منشأة أبو عمر)، كما تمت الموافقة وإعطاء التصاريح النهائية لعدد (87) محطه شبكات محمول حيث تم استخراج التصاريح الخاصة لإقامة هذه المحطات بعد إستيفاء كافة الاشتراطات البيئية والصحية بمعرفة لجان شؤون البيئة وتقديم شهادات القياس الخاصة بتلك المحطات للتأكد من مطابقتها لاشتراطات البروتوكول الموقع بين ( وزارة الاتصالات - وزارة الصحة والسكان - وزارة البيئة) ومنها: - أن ينشأ البرج علي سطح خرساني، وأن يبعد عن سور المدارس مسافة لا تقل عن 20 مترا، وعدم إقامة برج تقوية شبكة محمول علي سطح مستشفى متكامل.

لجنة تقييم الأثر البيئي للمشروعات

ومن جانبه أشار مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، أن لجنة تقييم الأثر البيئي للمشروعات بإدارة شؤون البيئة قامت بفحص (1381) نموذج تقييم أثر بيئى لطلبات إنشاء مشروعات جديدة، وتمت الموافقة على عدد (1370) مشروعن بعد التأكد من توفر الاشتراطات البيئية والصحية، ورفضت اللجنة (1) مشروع لعدم توفر الاشتراطات البيئية والصحية واستيفاء (10) مشروعات لحين استكمال الاشتراطات البيئية.