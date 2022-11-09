السيطرة على حريق اندلع في برج شبكة محمول بمحافظة قنا

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة قنا، اليوم الأربعاء، على حريق نشب في برج للاتصالات، مقام في قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمال المحافظة.

بلاغ بالواقعة

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بنشوب حريق هائل في برج للاتصالات بقرية الكرنك في أبوتشت.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، برئاسة النقيب علاء ديب، إلى مكان الحريق، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء، والسيطرة على الحريق، دون وقوع خسائر في الأرواح.

فحص أسباب الحريق

وتجرى لجنة الفحص في محافظة قنا زيارة الميدانية لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الحريق، الذي كاد ينتقل إلى المنازل المجاورة.

حررت الشركة محضرًا بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحريق، كما طالبت بالحصول على تحريات المباحث حول الواقعة.

وقال عدد من الأهالي إن حريقًا اندلع في برج إحدى شبكات المحمول في القرية، ما أدى إلى ضعف الإشارة.

في سياق منفصل، شهدت محافظة قنا، اليوم الأربعاء، إصابة أسرة كاملة في حادث مرور مروع على الطريق الصحراوي قفط - القصير، وكشف مستشفى قنا العام، أن المصابين هم زوجان وابناهما.