بعد غرق 250 فدانا.. إجراءات عاجلة لمواجهة انهيار جسر حوض صرف صحي بقنا

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة ميدانية لمتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها بعد حدوث انهيار جسر ترابي بأحد أحواض الغابة الشجرية بمشروع توسعات الصرف الصحي والتي تخدم مدينة قنا وقرى الجبلاو.

وقف الصرف على أحواض الغابة الشجرية

ووجه محافظ قنا، خلال الجولة باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة، أهمها وقف الصرف على هذا الجزء من أحواض الغابة الشجرية والواقع على مساحة 250 فدانًا، مع البدء فورا في تدعيم جسور الحماية للجهة الغربية والمناطق الضعيفة من أحواض الصرف لعدم حدوث أي انهيارات مستقبلا، بالإضافة إلى تشغيل البوستر الخاص برفع مياه الصرف الصحي (المنقاة) وصرفها على مساحة 350 فدانا أخرى معدة لاستقبال تلك المياه لاستخدامها في أعمال الزراعة والتشجير، والعمل بالتوازي للانتهاء من عمل buy bass (تبديلة) لخط السيب من محطة رفع المياه المنقاة القائمة للصرف على مصرف الجبلاو بعد أن تم الحصول على ترخيص من وزارة الري كحل دائم ونهائي.

ملاك الأراضي الزراعي

كما التقي محافظ قنا، بملاك الأراضي الزراعية المتضررة من انهيار جسر أحد أحواض الغابة الشجرية، وأكد لهم تشكيل لجنة انتهت من إعداد تقرير عن الواقعة، وحصر الخسائر لتعويض المتضررين الذين يملكون عقود ملكية لهذه الأراضي وليس المتعديين على أراضي أملاك الدولة.