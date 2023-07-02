إصابة 8 أشخاص في تصادم ميكروباص مع «توك توك» بالإسماعيلية 

أصيب 8 أشخاص اليوم الأحد، جراء تصادم سيارة ميكروباص مع توك توك بدائرة مركز فايد في محافظة الإسماعيلية، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقي اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصادم سيارة ميكروباص مع توكتوك أمام عزبة السعيدية بأبو سلطان بدائرة مركز فايد أسفر عن إصابة 8 أشخاص جميعهم من محافظة الشرقية.

نقل المصابين إلى المستشفى

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلبة بـ 8 سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الطوارئ اللازمة لهم.

وقالت المصادر الطبية في مستشفى فايد التخصصي لـ«الوطن»، إن المصابين بينهم طفلين في عمر 12 سنة تقريبا و6 إصابات أخرى في أعمار مختلفة، مضيفة أن الإصابات تنوعت بين جروح مختلفة في أنحاء الجسم وكسور مختلفة وسحجات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر في العمود الفقري.

مصرع شخص في حادث بالإسماعيلية

وكان قد لقي شخص مصرعه في صباح أمس السبت جراء سقوطه بسيارة ملاكي في ترعة الإسماعيلية قرب مركز ومدينة التل الكبير وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث.