توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. تحذير من التعرض المباشر للشمس

أعلنت هيئة الأرصاد، مساء اليوم الأحد، توقعات حالة الطقس خلال الفترة من غد الاثنين وحتى الأربعاء الموافق 5 يوليو، إذ يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر معتدل الحرارة ليلًا على كل الأنحاء.

توقعات حالة الطقس

وأضافت الأرصاد، أنَّ توقعات حالة الطقس خلال الفترة المذكورة، تشهد في أثناء ساعات النهار، طقسًا حارًا رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

تحذير من الشمس

وحذرت هيئة الأرصاد، من التعرض المباشر لأشعة الشمس، إذ يزيد ذلك من الشعور بارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة نهارًا، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 لـ 3 درجات مئوية.

كما توقع الخبراء، استمرار الشبورة المائية الخفية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتشهد الأيام المقبلة، نشاطًا للرياح على مناطق عدة، منها السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وذلك على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الاثنين 3 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 4 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والمحسوسة 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 5 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى تسجل 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى تسجل 29 والمحسوسة 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى تسجل 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى تسجل 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى تسجل 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.