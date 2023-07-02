«الأرصاد» تحذر من ظاهرة جوية في حالة الطقس اليوم.. لا تتعرضوا لأشعة الشمس

كشفت الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، متوقعة أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء.

الرطوبة وراتفاع درجات الحرارة

وحذرت هيئة الأرصاد من التعرض لأشعة الشمس خاصة في وقت الظهيرة، إذ يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، كما أن ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا لكونها تزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

رياح وشبورة على عدة مناطق

وتشهد البلاد نشاط رياح شمالية غربية على مناطق عدة من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتنتشر شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على المدن والمحافظات المصرية على النحو التالي:

- القاهرة، الكبرى 34، المحسوسة 36 الصغرى 23.

- العاصمة الإدارية، الكبرى 35، المحسوسة 37 الصغرى 23.

- أكتوبر، الكبرى 35، المحسوسة 37 الصغرى 23.

- بنها، الكبرى 34، المحسوسة 36 الصغرى 23.

- دمنهور، الكبرى 33، المحسوسة 35 الصغرى 23.

- وادي النطرون، الكبرى 34، المحسوسة 36 الصغرى 23.

- كفر الشيخ، الكبرى 32، المحسوسة 34 الصغرى 22.

- المنصورة، الكبرى 34، المحسوسة 36 الصغرى 23.

- الزقازيق، الكبرى 35، المحسوسة 37 الصغرى 23.

- شبين الكوم، الكبرى 34، المحسوسة 36 الصغرى 23.

- طنطا، الكبرى 34، المحسوسة 36 الصغرى 22.

- دمياط، الكبرى 31، المحسوسة 34 الصغرى 22.

- بورسعيد، الكبرى 33، المحسوسة 35 الصغرى 23.

- الإسماعيلية، الكبرى 36، المحسوسة 38 الصغرى 22.

- السويس، الكبرى 35، المحسوسة 37 الصغرى 23.

- العريش، الكبرى 31، المحسوسة 33 الصغرى 22.

- رفح، الكبرى 31، المحسوسة 33 الصغرى 21.

- رأس سدر، الكبرى 37، المحسوسة 39 الصغرى 23.

- نخل، الكبرى 35، المحسوسة 37 الصغرى 17.

- كاترين، الكبرى 33، المحسوسة 34 الصغرى 16.

- الطور، الكبرى 35، المحسوسة 37 الصغرى 27.

- طابا، الكبرى 35، المحسوسة 37 الصغرى 26.

- شرم الشيخ، الكبرى 38، المحسوسة 41 الصغرى 28.

- الإسكندرية، الكبرى 30، المحسوسة 33 الصغرى 23.

- العلمين الجديدة، الكبرى 30، المحسوسة 33 الصغرى 23.

- مطروح، الكبرى 30، المحسوسة 33 الصغرى 22.

- السلوم، الكبرى 32، المحسوسة 34 الصغرى 23.

- سيوة، الكبرى 37، المحسوسة 39 الصغرى 22.

- رأس غارب، الكبرى 37، المحسوسة 39 الصغرى 27.

- الغردقة، الكبرى 38، المحسوسة 41 الصغرى 28.

- سفاجا، الكبرى 37، المحسوسة 41 الصغرى 27.

- مرسى علم، الكبرى 37، المحسوسة 40 الصغرى 26.

- شلاتين، الكبرى 36، المحسوسة 39 الصغرى 28.

- حلايب، الكبرى 34، المحسوسة 37 الصغرى 29.

- أبو رماد، الكبرى 36، المحسوسة 38 الصغرى 24.

- رأس حدربة، الكبرى 34، المحسوسة 37 الصغرى 28.

- الفيوم، الكبرى 37، المحسوسة 38 الصغرى 24.

- بني سويف، الكبرى 37، المحسوسة 38 الصغرى 24.

- المنيا، الكبرى 37، المحسوسة 38 الصغرى 24.

- أسيوط، الكبرى 37، المحسوسة 38 الصغرى 25.

- سوهاج، الكبرى 38، المحسوسة 39 الصغرى 26.

- قنا، الكبرى 40، المحسوسة 41 الصغرى 26.

- الأقصر، الكبرى 41، المحسوسة 42 الصغرى 27.

- أسوان، الكبرى 41، المحسوسة 42 الصغرى 28.

- الوادي الجديد، الكبرى 40، المحسوسة 41 الصغرى 27.

- أبو سمبل، الكبرى 40، المحسوسة 41 الصغرى 27.