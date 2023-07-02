الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وزيادة في نسب الرطوبة غدا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يشهد الطقس غدا وبعد غد، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بحوالي درجة أو درجتين، ولكن وجود نسب رطوبة بالجو يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة بمعدل يتجاوز القيم المقاسة في الظل بحوالي درجتين إلى 3 درجات، مشيرة إلى أن هناك زيادة تدريجية في نسب الرطوبة بمرور الأيام.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة

أضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم مصطفى كفافي ودينا شرف عبر فضائية «القناة الأولى»، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى اليوم تسجل 34 درجة مئوية خلال فترة النهار، مؤكدة أنها المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، مشيرة إلى أن نسب الرطوبة العالية مع سطوع أشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

الأجواء على القاهرة الكبرى

تابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية أن الأجواء على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات السواحل الشمالية للبلاد حارة رطبة، بينما أجواء شديدة الحرارة بالمناطق الجنوبية فضلا عن شمال وجنوب سيناء خلال فترات النهار، مضيفة أن هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، مشيرة إلى أنه خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة خاصة في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، وتسجل الصغرى على القاهرة الكبرى بين 23 و24 درجة مئوية، وبالتالي فإنها أجواء معتدلة تماما ليلا لاسيما مع وجود نشاط نسبي للرياح في بعض المحافظات.

وأشارت «غانم» إلى وجود شبورة مائية خفيفة تتكون على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية «من وإلى» القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتتلاشى هذه الشبورة بمجرد سطوع أشعة الشمس، موضحة أن هناك نشاط نسبي للرياح في بعض المحافظات، مما يقلل من الشعور بنسب الرطوبة، كما أن هناك استقرار كبير على أغلب المحافظات ومتوقع استمراره حتى نهاية الأسبوع.

وحذرت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 3 أو 4 عصرًا، مؤكدة أنَّ تلك الفترة تسجل فيها أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله، مشيرة إلى أنَّه في حالة الخروج في هذا التوقيت، يجب ارتداء غطاء للرأس مع تناول كميات كبيرة من المياه والسوائل على مدار اليوم، فضلا عن ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون إلى جانب التواجد في أماكن جيدة التهوية.