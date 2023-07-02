«الأرصاد»: الحرارة تسجل 28 درجة على القاهرة الكبرى

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، إذ تسجل درجة الحرارة بالقاهرة الكبرى نحو 28 درجة، و25 درجة على السواحل الشرقية والغربية، مشيرة إلى توقعات بارتفاع درجات الحرارة بدءًا من الوحدة ظهرا وحتى الخامسة عصرا، بقيم تتراوح من 4-5 درجات.

حالة الطقس غدا

وأشارت الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، إلى ارتفاع درجات الحرارة غدا الاثنين، بنحو درجة أو درجتين، مع توقعات بزيادة نسبة الرطوبة خلال الأيام المقبلة بسبب تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي.

درجات الحرارة الاثنين 3-7-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 4 -7-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والمحسوسة 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.