«الأرصاد السعودي» يحذّر من نشاط الرياح على المدينة المنورة

كشف المركز الوطني السعودي للأرصاد، عن حالة الطقس في المملكة العربية السعودية اليوم، موضحا أنّ الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد، أنّ تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك على المنطقة الشرقية.

وحذّر المركز الوطني للأرصاد، من رياح نشطة على المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية على المدينة المنورة، موضحا أنّ الحالة تبدأ الساعة الثانية ظهرًا وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا.

رياح نشطة على المدينة المنورة

ونوه التقرير بأنّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كيلومترا/ ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10-30 كيلومترا/ ساعة على الجزء الجنوبي، والأوسط تصل إلى 45 كيلومترا/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف متر إلى متر ونصف المتر على الجزء الأوسط والجنوبي، يصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

وتابع أنّ حالة البحر تكون خفيفة إلى متوسطة، وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كيلومترا/ ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيفة إلى متوسطة.