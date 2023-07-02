مصرع زوجين وإصابة شخصين آخرين في انهيار منزل قديم بالمنوفية 

شهد مركز أشمون في محافظة المنوفية، مصرع زوجين وإصابة اثنين آخرين من أفراد أسرتهما، إثر انهيار جزئي منزل مبني بالطوب اللبن بقرية أبو عوالي، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجرى نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى، كما انتقل مسؤولي مجلي امبدينة.

تفاصيل انهيار منزل في قرية أبو عوالي بالمنوفية

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز أشمون، تبين أن المنزل مبني علي مساحة 175 مترا ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بالخشب، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

وأكد مصدر مسؤول في الوحدة المحلية بأشمون، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المنزل قديم وانهار جزء منه ما تسبب في مصرع زوجين وإصابة اثنين آخرين، مؤكداً انتقال كافة القيادات بمجلس المدينة إلى مكان الواقعة.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطار بانهيار منزل بأشمون

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بانهيار منزل مبني بالطوب اللبن والخشب بقرية أبو عوالي بدائرة المركز، وتسبب في مصرع وإصابة عدد من المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق لاستكمال تحقيقاتها حول الواقعة.