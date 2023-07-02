حكومة الاحتلال الإسرائيلي توافق على إقامة مستوطنة في الجليل

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، رسميًا اليوم، على إقامة مُستوطنة جديدة في الجليل، ضمن مخططها لتكثيف المشاريع التهويدية والاستيطانية في الجليل والنقب.

وقال رئيس كتلة يهدوت هتوراة، وزير البناء والإسكان الإسرائيلي يتسحاق جودكنوبف، عقب جلسة الحكومة الأسبوعية، إنّه سيتم توطين 500 عائلة يهودية في المستوطنة الجديدة «رمات أربيل».

وأشار إلى أنّ هذه هي المستوطنة الرابعة التي تقام منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية، متفاخرا بأنّ الحكومة تتجه نحو إقامة المزيد من المستوطنات.