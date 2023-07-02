حملات نظافة وإصلاح خط مياه وإزالة تعديات على أراض زراعية بكفر الشيخ

شهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، عددا من الحملات منها حملات النظافة، ورفع كفاءة الطرق، ورفع كفاءة الإنارة في الشوارع، وإصلاح خط مياه شرب، وتفقد الوحدات المحلية والصحية، لمتابعة سير العمل بها، وأعمال الرصف بالانترلوك، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

إصلاح خط المياه الرئيسي لقرية المنشة الشرقية

وتابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال إصلاح خط المياه الرئيسي لقرية المنشة الشرقية، بالتعاون والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، والدعم من الوحدة المحلية لمدينة سيدي غازي، موجهاً بسرعة نهو أعمال الإصلاح، مع رد الشيء لأصله، وفتح الطريق أمام المواطنين بعد انتهاء الأعمال.

كما تابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، المرور على الوحدات المحلية والوحدات الصحية خلال إجازة عيد الأضحى بالمركز والمدينة، وسير العمل في الوحدات المحلية والوحدات الصحية، والوقوف على مدى تقديم الخدمات للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى، ومدى توفير التذاكر والعلاج للمرضى، والاطمئنان على سير العمل واستمرارية تقديم الخدمات للمواطنين، كما تابع حملات النظافة، ورفع كفاءة الإنارة، بجانب أعمال تركيب الانترلوك بعد الانتهاء من طبقة التأسيس، ووضع طبقة الخرسانة العادية بشوارع المدينة.

رفع القمامة بشكل دوري من شوارع دسوق

وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، جهود النظافة بأحياء دسوق خلال إجازة عيد الأضحى بشوارع المدينة، برفع القمامة بشكل دوري والتواجد في الشارع، لرفع القمامة أولاً بأول خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

كما تابع اللواء عمرو الفداوي رئيس مركز ومدينة بلطيم، انتظام سير العمل بمنظومة النظافة بالمدينة في أيام العطلات، بكنس الشوارع الرئيسية الميادين والكورنيش، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع المتولد اليومي من القمامة وتحميلها إلى المقالب الرئيسي.

إعادة الانضباط لشوارع الرياض

وتابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، الحملات على الأسواق والمحال التجارية، إضافة لحملة مرورية، وإزالة الإشغالات، وحملات نظافة، لإعادة الانضباط لشوارع المدينة، وعدم السماح بوجود التعديات في الشوارع والميادين وتم إزالة الإعلانات غير المرخصة، مؤكداً استمرار الحملات لإعادة الانضباط، وتحقيق السيولة المرورية، وإعادة هيبة الدولة والقانون بالشارع، كما تابع إزالة حالة تعدٍ بالبناء بالبلوك الأبيض على الأرض الزراعية بعزبة أبو أحمد التابعة لقرية أم سن، وتم رفع أنقاض البناء، وحرث الأرض، وتسليمها لمدير الجمعية الزراعية لمباشرة زراعتها.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملة إزالة فورية في المهد عبارة عن فك شِدة خشبية لعمل سمل خرسانى على أرض زراعية بقرية قلينى بالوحدة المحلية بالبنا، كما تابع أعمال النظافة اليومية بشوارع المدينة، وكنس الشوارع الرئيسية والفرعية والمنتزهات والميادين، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها الي المقالب العمومية.