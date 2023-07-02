جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بمحافظة كفر الشيخ الدور الثاني.. تبدأ 15 يوليو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة كفر الشيخ الدور الثاني، للعام 2022 - 2023، وذلك عقب اعتماد جداول امتحانات الدور الثاني من محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة كفر الشيخ الدور الثاني

وتقدم «الوطن» امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة كفر الشيخ الدور الثاني، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، حيث يؤدي طلاب تلك المرحلة امتحاناتهم، كالتالي:

- السبت 15 يوليو 2023: مادة اللغة العربية.

- الأحد 16 يوليو 2023: مادتي الكيمياء، وعلم النفس والاجتماع.

- الاثنين 17 يوليو 2023: مادة اللغة الأجنبية الأولي.

- الثلاثاء 18 يوليو 2023: مادتي الأحياء، والجغرافيا.

- الأربعاء 19 يوليو 2023: مادة جبر وتفاضل وحساب مثلثات.

- السبت 20 يوليو 2023: مادتي اللغة الأجنبية الثانية، والفيزياء.

- الأحد 21 يوليو 2023: مادتي الرياضيات التطبيقية، والفلسفة والمنطق.

امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة كفر الشيخ الدور الثاني

جدير بالذكر، أنّه يتم عقد امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة كفر الشيخ الدور الثاني، عقب انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023 الذي ينتهي يوم الخميس 13 يوليو المقبل.

ومن المقرر، أنّ تُنهي مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ كافة استعداداتها لامتحانات الدور الثاني بجميع المراحل التعليمية، من خلال تعقيم وتطهير المدارس، وتوفير ‏سُبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء، ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء تأدية الامتحان.