شاب يعيد جهازي تابلت لأصحابهما في كفر الشيخ.. قيمتهما 120 ألف جنيه

ضرب الشاب محمد سمير، صاحب الـ23 عامًا، ابن قرية إبشان، التابعة لمركز بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، خريج كلية الآداب قسم الجغرافيا شعبة «مساحة»، مثالًا مشرفًا في الأمانة، بعدما أعاد جهازي تابلت بقيمة 60 ألف جنيه لأصحابهما، بعد فقدهما في توك توك يمتلكه أسرته.

بدأت القصة يوم الخميس الماضي، عندما تفاجأ «سمير»، بوجود جهازي تابلت ماركة «Apple»، يبلغ قيمة الواحد منها حوالي 60 ألف جنيه، في حقيبة داخل التوك توك الخاص بأسرته وتستخدمه في التنقلات الداخلية الخاصة بها وليس للعمل، إذ وجد الشاب، أسرة تنتظر وسيلة مواصلات لنقلها من القرية إلى قرية مجاورة، لكن دون أنّ تعثر على وسيلة مواصلات، فقرر توصيلها إلى وجهتها.

تفاصيل الواقعة

وقال «سمير»، في حديثه لـ«الوطن»: «الحكاية بدايتها إني لقيت ناس على مزلقان قرية إبشان عايزين يروحوا قرية أبو بدوي، ووصلتهم ومشيت لأني كنت رايح ألعب كورة، وماكنش في حاجة على الكرسي، وجرشت التوك توك على طول، وبعد كده لقيت في بوست نازل على فيس بوك إن في حد بيقول إنه نسي جهازين تابلت في توك توك، وكاتب مواصفات صاحب التوك توك بس المواصفات ماكنتش بتاعتي أصلاً، يعني كاتبين إن السواق لابس تي شيرت أحمر وكاب وده مش لبسي، ما أخدتش بالي غير لما واحد جارنا بيقول ليا أنت وديت حد أبو بدوي، قولت له اه، قال ليا شوف كده يمكن نسيوا معاك حاجة، قولت له مفيش حاجة في المكنة، قررت أشوف برضو، لقيت شنطة جنب السماعات، وودتها لأصحابها على طول، مفتحتهاش ولا كنت أعرف فيها إيه».

ويضيف «سمير»: «لما روحت أسلم الشنطة لأصحابها، اكتشفت إن البنت اللي نسيت الحاجة في التوك توك، أخوها صاحبي أساسًا، وسلمت عليه وشكرني وعرفت إن الشنطة كان فيها حهازين تابلت، وعرض عليا فلوس، بس أنا رفضت، والحمدلله إن حاجاتهم رجعت لهم».

«سمير»: والدي رباني على الأمانة

ردود فعل غير عادية وإشادات واسعة تلقاها الشاب، بعد تسليمه الأمانة لأصحابها: «ردود الفعل كانت حلوة أوي، وكفاية دعوات الناس، أنا مبسوط بيها جدًا، والحمدلله أبويا رباني على الأمانة، وربنا يغنينا بالحلال ويبعد عنّا الحرام».